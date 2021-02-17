Заключён контракт на сумму 66,5 млн рублей на выполнение работ по ремонту автодорог в Коле

Заключён контракт на выполнение работ по ремонту автодорог в Коле. К выполнению работ приступила компания из Мурманской области – ООО «Северстроймонтаж».

Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который региональный Комитет по конкурентной политике провел для нужд Управления городского хозяйства города Кола.

15 февраля с ООО «Северстроймонтаж» заключён муниципальный контракт на сумму 66,5 млн рублей.

По условиям контракта подрядчику необходимо привести в порядок семь дорог и проблемных участков: пять проездов, улицу Поморскую и улицу Строительную.

Ремонт указанных дорог осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Завершить работы необходимо до конца августа 2021 года, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.