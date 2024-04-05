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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.24 16:00

Заключение договоров об оказании услуги по вывозу и безопасной утилизации отходов с региональным оператором – прямая обязанность бизнеса

В Мурманске состоялась встреча представителей регионального оператора, уполномоченного по правам предпринимателей в Мурманской области и активных предпринимателей. Участники обсуждали актуальные вопросы, связанные с обращением с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), образующимися в сфере деятельности компаний.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в соответствии с действующим законодательством, заключение договоров об оказании услуги по вывозу и безопасной утилизации отходов только с региональным оператором – прямая обязанность бизнеса. Несмотря на то, что порядок действует с 2019 года, некоторые юридические лица так и не оформили отношения с регоператором. При этом предприниматели складируют ТКО на контейнерных площадках общего пользования – таким образом, вывоз и обработку их мусора оплачивают жильцы ближайших домов, а значительные объёмы отходов захламляют площадку и не позволяют эксплуатировать её должным образом.

Многих предпринимателей волнует вопрос начислений со стороны регоператора. Стороны сошлись во мнении, что наиболее справедливым способом исчисления является плата по факту. В этом случае юрлицо может заключить с регоператором договор, в котором будут учтены те объёмы отходов, которые образуются фактически. Однако для такой организации учёта ТКО предпринимателю необходима своя контейнерная площадка и собственный контейнер.

Важно учитывать, что уклонение от уплаты со стороны компаний неизбежно ведёт к худшим последствиям – заплатить за обращение с отходами за весь период начислений придётся в любом случае. Кроме того, наличие договора на вывоз отходов, не относящихся к коммунальным, не освобождает предпринимателя от обязанности оплачивать услугу по обращению с ТКО.

Специально для юридических лиц в Мурманской области на сайте регоператора есть «личный кабинет» – зарегистрированные пользователи могут направлять заявки на заключение, расторжение или изменение договора на оказание услуг по обращению с ТКО, в любой момент формировать платёжные документы, отслеживать историю взаиморасчётов, осуществлять оплату по QR-коду.

 

Фото предоставила пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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