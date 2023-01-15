Заключенным и подследственным готовят послабления. Но не всё так однозначно

Минюст предложил разрешить им без ограничений видеться со своими детьми, а в СИЗО оформлять паспорт за счёт государства.

Сейчас в России нет единых правил посещения несовершеннолетними своих родственников в следственных изоляторах и колониях. Этот вопрос решает руководство исправительного учреждения. Чтобы дать всем подследственным и осужденным возможность видеться со своими детьми, Минюст предложил разрешить подросткам навещать близких без ограничений. Такой проект приказа опубликовали 12 января на портале нормативных правовых актов. Также обвиняемым хотят позволить оформлять паспорт через администрацию изолятора, а осужденным — обращаться к руководству колонии для помощи с закрытием бизнеса. Всем заключенным, в том числе находящимся в карцере или колонии особого режима, могут разрешить носить очки.

Проект Минюста направлен на обеспечение законных интересов подозреваемых и обвиняемых, осужденных к лишению свободы и принудительным работам. Изменения хотят внести в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов и исправительных учреждений.

Несовершеннолетним, чьи родственники отбывают наказание или находятся под стражей в изоляторе, предложили разрешить навещать родных без ограничений, в сопровождении взрослых. Сейчас в некоторых колониях и СИЗО детей пускают на свидания, а где-то — нет.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддержал инициативу Минюста. «Каких-либо правовых оснований, чтобы отказать во встрече, не будет. Если ребёнок приехал, то сможет попасть на свидание», — сказал депутат «Парламентской газете». Он считает, что эта инициатива подготовлена в развитие федерального закона «О пробации в РФ», принятого в первом чтении 6 декабря 2022 года. В документе речь идёт о развитии институтов социальной реабилитации заключенных, защите их прав. «Если человек оказался в следственном изоляторе или его посадили в тюрьму, он теряет связь с родными и близкими, — отметил Анатолий Выборный. — И по прошествии времени выйдя на свободу, он фактически может стать для них чужим человеком, и тем труднее ему будет встроиться в общество».

Изменения в распорядке исправительных учреждений, позволяющие заключенным и обвиняемым без ограничения видеться с детьми, позволят им сохранить связь с родными и в дальнейшем будут способствовать более успешной социализации. При этом, по словам Выборного, общение с родственником, попавшим в тюрьму или СИЗО, является также психологической поддержкой для его семьи и детей.

Другое мнение у замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева. Он подчеркнул, что смысл меры пресечения в виде заключения под стражу состоит как раз в изоляции подозреваемого от окружающих, лишении его возможности общаться. Если речь идёт о находящихся в СИЗО, лишнее общение может помешать следствию. Ещё один вопрос — как повлияет частое посещение мест лишения свободы на подростков. «Гуманность и защита прав заключенных — это хорошо, но стоит подумать, насколько положительно отразится на ребёнке посещение следственного изолятора или колонии», — сказал Валеев «Парламентской газете».

Согласно проекту приказа, подозреваемые получат возможность подать через администрацию следственного изолятора заявление о выдаче или замене паспорта. Если у обвиняемого нет денег, чтобы заплатить за оформление документа, эти расходы возьмет на себя государство.

Такие нормы позволят выстроить единые правила оформления новых паспортов, отметил Анатолий Выборный. «Бывает так, что наступило время для обмена паспорта, а человек оказался в следственном изоляторе. В этом случае ранее возникали определенные сложности, потому что через руководство СИЗО документ было сложно оформить», — сказал парламентарий. Приказ Минюста, разработанный для реализации вступившего в силу в августе 2022 года федерального закона, упорядочит процедуру получения паспорта обвиняемыми и подозреваемыми и обяжет руководство изолятора принимать от них соответствующие заявления.

Также Минюст хочет уточнить, что осужденные и обвиняемые смогут обращаться к руководству исправительного учреждения для удостоверения заявлений о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Эта норма проекта приказа соответствует принятому летом 2022 года закону, согласно которому люди, находящиеся под стражей, могут отправить в налоговую инспекцию заявление о прекращении бизнеса по почте. В этом случае не требуется заверение подписи заявителя нотариусом. Подпись может заверить начальник изолятора или исправительного учреждения.

Ещё одна норма проекта приказа Минюста защитит заключенных с плохим зрением. Предусмотрено, что всем подозреваемым и осужденным, в том числе помещенным в карцеры, дисциплинарные или штрафные изоляторы, находящимся в тюрьмах и колониях особого режима, разрешат иметь при себе очки. Оправа может быть любой, кроме металлической, линзы — стеклянными или пластиковыми, а футляр — пластмассовым или тканевым. Сейчас для получения очков нужен рецепт, подтвержденный офтальмологом изолятора или тюрьмы. Чтобы оформить такой рецепт, заключенным часто приходится ждать несколько месяцев.