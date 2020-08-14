Заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области и Всемирным фондом природы

На ближайшие три года заданы основные направления для совместной работы в интересах природы Мурманской области и живущих здесь людей. Это такие направления, как: сохранение биологического разнообразия, развитие и поддержка сети особо охраняемых природных территорий, экологическое просвещение населения, сохранение и рациональное использование лесов и пресечение нарушений природоохранного законодательства.

И за каждым из этих направлений стоят конкретные намечаемые мероприятия: создание нового природного парка, защищающего от разрушения ставшие в последнее время очень популярными природные красоты в районе Териберки, реорганизация заказников в бассейне реки Поной для обеспечения лучший сохранности уникальных природных объектов востока Мурманской области, организация и проведение совместных рейдовых природоохранных мероприятий, организация и проведение конкурса журналистских работ на тему сохранения окружающей среды – это далеко не полный перечень намеченных совместных работ.

«Сегодня мы заключаем очень амбициозное соглашение, - комментирует и.о. министра Сергей Носарев – Мы планируем не только создание природных парков, таких как «Кутса» и «Сейдъявврь» на месте существующих заказников, или совсем новый в районе Териберки, но и собираемся совместно работать над тем, чтобы эти природные парки были вовлечены в жизнь нашего региона, имели планы управления нацеленные на развитие социально и экологически ответственного туризма. Мы очень надеемся, что благодаря опыту и знаниям экспертов Всемирного фонда природы планы будут претворяться в жизнь быстро и эффективно. Особо хочется отметить, что соглашение открытое – мы не будем ограничиваться во взаимодействии только намеченными мероприятиями. В частности, уже сегодня мы обсудили, какие шаги можно предпринять по совершенствованию охраны природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний» - надо предотвращать тот ущерб, который наносят этому уникальному уголку нашей области неорганизованные туристы».