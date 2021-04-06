Заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений по проекту «Фёдорова Тундра»

Министерство экономического развития Российской Федерации, министерство развития Арктики и экономики Мурманской области и АО «Фёдорово Рисорсес» заключили трехстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений, направляемых на реализацию нового инвестиционного проекта разработки месторождения платиноидов Фёдорова Тундра.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – это новый инструмент государственной поддержки важнейших инвестиционных проектов, предполагающий в том числе возмещение затрат инвесторов на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуры в объёме уплаченных налогов.

«Это уже третье СЗПК, подписанное в отношении инвестиционных проектов Кольского Заполярья. Проект «Фёдорова Тундра» один из важнейших для нашего региона. Его реализация не только будет способствовать существенному росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и созданию новых рабочих мест, но и откроет дополнительные возможности для развития базового для нашего региона горно-металлургического комплекса, а также рынка услуг местных подрядчиков и поставщиков», - отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Проект «Фёдорова Тундра» предусматривает строительство в Мурманской области нового высокотехнологичного горно-обогатительного комбината для добычи и обогащения медно-никелевой с платиноидами руды. Инвестиции в проект составят более 60 млрд рублей. Кроме того, на территории региона за счет мультипликативного эффекта предполагается создание порядка 5000 новых рабочих мест, из которых 1200 – это высокооплачиваемый квалифицированный персонал, который будет занят непосредственно на производстве.

В результате реализации проекта «Фёдорова Тундра» ежегодный прирост ВРП Мурманской области составит порядка 1,1%, а суммарная добавленная стоимость от его реализации в период до 2045 года прогнозируется на уровне более 460 млрд рублей.

«Освоение такого крупного месторождения как Фёдорова Тундра – это длительный и капиталоемкий процесс. Государственная поддержка и гарантии стабильности экономико-правового режима в ходе реализации проекта существенно снижают риски инвесторов и создают дополнительные стимулы для использования передовых и экологически безопасных технологий при строительстве инфраструктуры. Проект «Фёдорова Тундра» имеет большое значение для развития экономики Мурманской области и всего Арктического региона», - рассказал генеральный директор АО «Фёдорово Рисорсес» Алексей Гостевских.

На всех этапах реализации проекта «Федорова Тундра» компания-оператор АО «Федорово Рисорсес» действует в строгом соответствии с российским законодательством, а также ориентируется на лучшие мировые практики и стандарты в области ответственного природопользования и взаимодействия с общественностью.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, АО «Федорово Рисорсес» – недропользователь и оператор проекта «Федорова Тундра» по разработке крупнейшего в Европе месторождения металлов платиновой группы производительностью 16 млн тонн руды в год. 100 % акций принадлежит ООО «Федорово Холдинг», учредителями которого выступают ООО «Федорово Минералз» и ООО «Ростех – Развитие бизнеса». В настоящее время компания-оператор приступила к актуализации ТЭО постоянных кондиций и ведёт подготовку к дополнительным технологическим испытаниям.