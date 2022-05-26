Заключены контракты на благоустройство дворовых территорий в Апатитах

В текущем году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в городе Апатиты отремонтируют дворовые территории 10 домов. Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил три аукциона на благоустройство дворовых территорий города для нужд МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства».

Победителями признаны ООО «СТК», ИП Рудяга Н.Г. Ремонтные работы будут проводиться на улицах Зиновьева (дома № 9, 9а, 11, 11а, 15, 17), Северной (дома № 26, 28), Космонавтов (дом № 43), Строителей (дом № 67).

На прошлой неделе с компанией и предпринимателем заключены муниципальные контракты на благоустройство дворовых территорий на сумму более 38 млн рублей. На выделенные деньги подрядчикам необходимо выполнить ряд ремонтных работ, в том числе ремонт лестниц, проездов и тротуаров, а также работ по обеспечению освещения дворовых территорий, регулированию крышек колодцев и установке малых архитектурных форм.

Подрядчики уже приступили к выполнению работ, сообщил комитет по конкурентной политике Мурманской области.