Заключены контракты на капитальный ремонт кровли и входных групп в здании городской поликлиники №1

В Мурманске в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в здании городской поликлиники №1 отремонтируют кровлю и входные группы.

Поликлиника расположена на улице Карла Маркса, 52.

Подрядчики из Мурманска – ООО «Юфорт» и ООО «Мурман Лайф», – приступили к выполнению работ 1 мая текущего года.

Компании были признаны победителями по результатам проведения электронных аукционов, которые Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1».

На выполнение работ по ремонту кровли претендовало 6 участников, на ремонт входных групп - 5. В ходе проведения аукционов начальная стоимость контрактов снизилась на 13% и 20,5% соответственно.

ООО «Юфорт» и ООО «Мурман Лайф» взяли на себя обязательства по надлежащему исполнению контрактов, предложив наименьшую стоимость выполнения работ.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, на прошлой неделе с компаниями заключены договоры на сумму 5,2 млн и 7,4 млн рублей. На выделенные деньги подрядчикам необходимо выполнить ряд демонтажных и общестроительных работ.

ООО «Юфорт» должно закончить капитальный ремонт кровли в течение 60 календарных дней, ООО «Мурман Лайф» – чуть раньше, в течение 50 календарных дней. Помимо ремонта входных групп ООО «Мурман Лайф» необходимо выполнить работы по обеспечению доступной среды для маломобильных граждан в здании поликлиники.