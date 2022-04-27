Заключены контракты на капитальный ремонт трёх поликлиник в Мурмашах, Ревде и Кандалакше

В Мурманской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Так заключены контракты на капитальный ремонт трех поликлиник в Мурмашах, Ревде и Кандалакше. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Правительство региона уверенно держит курс на создание современного и комфортного для персонала и пациентов первичного звена здравоохранения. Только в этом году мы приступаем к капитальному ремонту 4 поликлиник. Контракты по первым трем уже заключены и подрядные организации выходят на объекты», – отметила Ирина Вабищевич.

Так, в Мурмашах подрядчик уже приступил к работам. Ему предстоит полностью капитально отремонтировать 5-этажное здание площадью 2750 кв. метров. В Ревде и Кандалакше подрядчики только выходят на объекты. Фронт работ аналогичный: капитально отремонтировать кровли и входные группы, выполнить наружную отделку фасадов, а также заменить оконные и дверные блоки, инженерные сети и выполнить новую внутреннюю отделку.

Кроме того, в ближайшее время будет заключён контракт на капитальный ремонт поликлиники в Оленегорске.

Как сообщает региональное Министерство строительства, все работы ведутся в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.