Заключены контракты на капремонт шести школ в Заполярье

В Мурманской области в 2024 году начнётся капитальный ремонт в десяти школах. По шести из них заключены муниципальные контракты.

В посёлке Молочный приведут в порядок среднюю общеобразовательную школу. Подрядная организация отремонтирует внутренние помещения, заменит окна и двери. В план капремонта в Молочном включены системы электроснабжения, отопления, вентиляция, а также системы водоснабжения и водоотведения. С подрядчиком подписан договор на сумму более 142 млн рублей. Из этой суммы областной бюджет выделяет более 38 млн рублей. Начать строительно-монтажные работы планируется в мае.

В июне строители начнут ремонт в Туломской средней общеобразовательной школе в Кольском районе. Капремонт учреждения будет выполнять компания «Норд Альянс». С ней заключен контракт на сумму почти 74,6 млн рублей.

Среднюю общеобразовательную школу №10 в Кировске отремонтируют за сумму более 113,6 млн рублей. Подрядная организация – компания «Аспект» – начала завозить строительные материалы и оборудование. Рабочим предстоит отремонтировать кровлю здания, фасад и внутренние помещения. Также специалисты приведут в порядок систему вентиляции. Заказчик провёл с подрядчиком выездное совещание на объекте, определил порядок работ с учётом организации учебного процесса.

В посёлке Видяево, на улице Нагорной у средней школы №1 будет заменен фасад. На его ремонт предусмотрено более 31 млн рублей.

В Мончегорске строители уже приступили к капитальному ремонту средней школы №10. Она находится на улице Октябрьской, в н.п. 27 км ж/д станции Мончегорск-Оленья. Там будут ремонтировать фасад, кровлю, внутренние помещения, систему отопления, электроснабжения. Также обновят системы водоснабжения и водоотведения. По договору за работы подрядчик получит более 203 млн рублей. Он выполняет демонтажные работы и завозит на объект стройматериалы.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, все перечисленные работы будут вестись по программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Шестой школой, по капремонту которой заключен контракт, стала Лодейнинская – в Териберке.

В здании полностью заменят инженерные коммуникации и отремонтируют внутренние помещения, а также заменят пожарную сигнализацию. Работы будут проведены в том числе в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

Фото: https://gov-murman.ru