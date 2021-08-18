Заключены контракты на обустройство общественно-досуговой зоны в Коле

В Коле продолжается обустройство общественно-досуговой зоны по улице Поморской. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил пять аукционов на выполнение работ: по установке памп-трека, опор освещения, навесов для зоны барбекю, а также по устройству покрытий из окатанного гравия, тротуара и оснований из плитки.

Победителями аукционов признаны ООО «Эфкей-Рампс» (г. Санкт-Петербург), ИП Крещенецкий И.А. (п. Мурмаши), ООО «Управляющая компания «Скай» (г. Москва), ООО «Анва Прогресс-Мурманск» (г. Мурманск) и ООО «Евросангрупп» (г. Североморск).

На прошлой неделе заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства МО г. Кола» уже заключило с компаниями и предпринимателем муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ на общую сумму 27,5 млн рублей.

Подрядчики уже приступили к выполнению работ, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.