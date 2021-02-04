Заключены контракты на оздоровление и лечение ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

В Мурманской области завершились торги на оказание услуг по оздоровлению и лечению ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны за пределами региона в 2021 и 2022 годах.

Пройти оздоровление смогут также бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны труда, ветераны военной службы, ветераны труда Мурманской области, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Торги проходили в виде двух открытых конкурсов с ценой контрактов 80,9 и 80,8 млн рублей. Организатором торгов выступил региональный комитет по конкурентной политике.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, победителем признана МРОО «Оздоровление Северян». Заявки, поданные организацией, соответствовали требованиям закона и документации об электронных аукционах.

Между Министерством труда и социального развития Мурманской области и МРОО «Оздоровление Северян» заключены государственные контракты на общую сумму свыше 161 млн рублей на два года.

Оздоровительное учреждение располагается на территории Черноморского побережья Краснодарского края, в селе Дивноморское. Продолжительность оздоровления и лечения по путевке составит 21 день.