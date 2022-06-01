Заключены контракты на поставку медицинских изделий для отделений оториноларингологии, травматологии и ортопедии Мурманской областной клинической больницы

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил процедуры по определению поставщиков на поставку речевого процессора для системы кохлеарной имплантации для оториноларингологического отделения и эндопротезов для отделения травматологии и ортопедии. Заказчиком выступила Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина.

Торги проходили в виде двух электронных аукционов, победителями признаны ООО «Азимут Мед Групп» (г. Санкт-Петербург) и ООО «Нордмедсервис» (г. Мурманск), взявшие на себя обязательства по надлежащему исполнению контрактов.

На прошлой неделе с компаниями заключены контракты на 14,4 млн рублей и 49,7 млн рублей соответственно.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, согласно условиям заключенных контрактов в срок до 15 ноября 2022 года к поставке ожидается 20 речевых процессоров и 457 эндопротезов, из которых: 235 – для коленного сустава и 222 – для тазобедренного сустава.