Заключены контракты на ремонт ещё пяти региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

«Мурманскавтодором» заключены контракты с подрядными организациями на ремонт ещё пяти региональных дорог Мурманской области. Ранее был заключен контракт на ремонт региональной автодороги «Объездная автомобильная дорога г. Североморск». Работы будут выполнены в дорожно-строительном сезоне 2025 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Все подрядчики были определены по результатам проведенных конкурентных процедур, в рамках федерального закона о контрактной системе.

Благодаря заблаговременной контрактации дорожные предприятия заранее смогут составить график синхронизации видов работ, заготовить строительные материалы, подготовить к работе асфальтобетонные заводы и составить график использования спецтехники на объектах.

На автомобильных дорогах «Пиренга – Ковдор» отремонтируют выборочные участки общей протяжённостью 6 км (с 39 км по 54 км), на «Умба – Кандалакша» – 7,05 км с 0 км до 90 км (выборочно), на автомобильной дороге «Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами» отремонтируют 15,7 км (с 66 км до 82 км).

Также в следующем году отремонтируют 3,5 км на автоподъезде к городу Апатиты (с 0 км по 14 км) и 7,43 км на объездной дороге города Кандалакши (с 0 км по 9 км).

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на указанных дорогах будет выполнена замена существующего дорожного покрытия, планировка обочин автогрейдером с обеспечением поперечных уклонов с добавлением материала от фрезерования, а также устройство горизонтальной дорожной разметки.

После исполнения контрактов будут установлены гарантийные сроки на выполненные работы, в течение которых подрядчиками будут устраняться дефекты в случае выявления.