Заключены контракты на ремонт фасадов образовательных учреждений в Мурманске

До конца осени 2021 года в Мурманске отремонтируют фасады зданий основной общеобразовательной школы №26 и гимназии №2.

Подрядчики ООО «Строительно-монтажное предприятие» и ООО «Эм-Строй» уже приступили к выполнению работ.

Компании были признаны победителями по результатам проведения электронных аукционов, которые Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд ММКУ «Управление капитального строительства».

На прошлой неделе с компаниями заключены муниципальные контракты.

На ремонт фасада здания школы 1962 года постройки, находящейся на улице Павлика Морозова, дом 3а, будет потрачено 24,9 млн рублей; на ремонт фасада здания гимназии 1937 года постройки, располагающейся на проспекте Ленина, дом 59 - 23,5 млн рублей.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, ремонт фасадов образовательных учреждений финансируется за счёт бюджета муниципального образования город Мурманск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.