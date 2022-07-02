Заключены контракты на транспортное обслуживание северян до 2023 года по 112 маршрутам: объём транспортной работы увеличен в среднем на 90%

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области проведена работа по заключению государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам.

Заключён 91 государственный контракт по 112 маршрутам регулярных перевозок, в том числе по 6 новым маршрутам, открытым по многочисленным просьбам граждан:

- в Североморске: №4 «Морвокзал - МФМЦ»;

- в Мурманске: №30 «завод Севморпуть» - ул.Фрунзе»;

межмуниципальные маршруты:

- №210 «Апатиты (аэропорт Хибины) - Мончегорск»;

- №211 «Никель - Заполярный - Мурманск»;

- №216 «Ковдор - Апатиты (Аэропот Хибины)»;

- №217 «Ковдор - Полярные Зори - Кандалакша».

Общая стоимость заключенных государственных контрактов превышает 1,67 млрд рублей со сроком выполнения работ до 30 июня 2023 года включительно.

За этот период будет выполнено 20,12 млн км транспортной работы. Объём транспортной работы по сравнению с 2021 годом в среднем увеличивается на 90 % (с учетом новых и измененных маршрутов).

По отдельным маршрутам количество выполняемых рейсов увеличено в 2-6 раз в сравнении с 2021 годом, сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.