Заключены контракты на устройство остановочных пунктов в Мурманской области

До конца сентября 2021 года в Мурманской области установят семь остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил четыре аукциона на выполнение работ по устройству недостающих остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области. Победителями признаны ООО «Ремдорстрой» (г.Кандалакша), ИП Коровин С.Н (г.Кировск) и ИП Тришин И.А. (г. Полярные Зори).

Остановочные пункты появятся на автоподъезде к населенному пункту Белое Море, км 0+416,5 (слева), км 0+473 (справа); на автодорогах: Полярные Зори – Африканда, км 2+105 (справа), км 7+031,5 (справа); Умба-Кандалакша, км 81+338 (слева), км 81+357 (справа) и на пересечении автодороги Кировск-Титан и подъезда к железнодорожной станции Титан.

Заказчик – Мурманскавтодор уже заключил договоры на выполнение работ на сумму 7,9 млн рублей.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, работы будут выполняться в рамках реализации госпрограммы Мурманской области «Развитие транспортной системы» c 31 мая по 16 сентября 2021 года.