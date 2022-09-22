Заключены контракты по обеспечению водоснабжением участков для многодетных на улице Родниковой в Мурманске

Состоялась традиционная встреча инициативной группы многодетных семей, которым на безвозмездной основе были предоставлены земельные участки на улице Родниковой в Мурманске. В ней приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, первый заместитель министра строительства региона Алексей Грачиков и представители администрации Мурманска.

«Мы понимаем озабоченность людей проблемой обеспечения инфраструктурой их земельных участков. Однако правительство Мурманской области прилагает все усилия для решения этого вопроса. На сегодняшний день заключены договоры с «Мурманскводоканалом» для подключения к сетям водоснабжения», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, «Мурманскводоканал» уже приступил к разработке проекта. Сами работы планируется провести в 2023 году.

Фото: https://gov-murman.ru