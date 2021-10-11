В Заозерске прошёл второй этап социального проекта для жительниц ЗАТО «Творческая осень», в рамках которого преподаватели и мастера путешествуют по закрытым городам и проводят бесплатные уроки, направленные на раскрытие творческих способностей. Цель проекта – помочь женщинам из небольших закрытых городов найти пути самореализации.

В эти выходные «Творческая осень» состоялась в Заозерске. Это самый масштабный этап трёхмесячного проекта регионального Единого волонтёрского центра: в ЗАТО приехали 37 мастеров, за день было дано 42 мастер-класса по живописи, изготовлению картин из шерсти, созданию украшений из полимерной глины, росписи сумок. Также преподаватели выступили с лекциями по фотосъёмке, стилю, ведению соцсетей, дали уроки ораторского и театрального мастерства, бальных танцев и вокала.

«Творческая осень» стала подарком волонтёров в честь 63-летия Заозерска, отмечает руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Чтобы все желающие смогли посетить мероприятие, были приняты меры по обеспечению безопасности в условиях распространения коронавируса: мастер-классы были разделены на несколько потоков и проводились с техническими перерывами, небольшими группами. Перед поездкой преподаватели прошли ПЦР-тестирование.

Заключительный этап «Творческой осени» пройдёт в Снежногорске.

«У нас уже появилась традиция. В конце каждого мероприятия мы объявляем город, где пройдёт следующая «Творческая осень». Определиться с местом завершающего этапа было особенно трудно. Но из Снежногорска просьб поступило больше всего, поэтому остановились на этом городе. Надеемся, эпидемиологическая обстановка позволит провести мероприятие в конце ноября», — отметила Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Творческая осень» – новый проект Единого волонтерского центра Мурманской области. Он стал продолжением ежегодной интерактивной конференции «Звезда Севера», направленной на поиск путей самореализации женщин в ЗАТО. Планируется, что «Творческая осень» станет традиционным осенним проектом. Первый этап прошел в Полярном 11 сентября этого года.