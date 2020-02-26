Заключительный матч сезона команда «Мурман» проведёт 27 февраля

27 февраля в 18.30 на стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» проведет заключительный матч в чемпионате России по хоккею с мячом сезона 2019/2020 гг. в Суперлиге. Наша северная дружина проведет встречу с командой «Динамо-Казань».

Администрация мурманского клуба подготовила особую программу спортивного праздника, посвященного предстоящему ледовому поединку. Болельщиков ждет фаер-шоу, выступление перкуссионного оркестра «Драм-там-там» с оригинальным авторским репертуаром, аниматоры, бесплатная каша и сладкая вата. А самое главное – нас ждет красивый хоккей с северным характером в исполнении «Мурмана».

Завтра нашим спортсменам понадобится максимальная поддержка трибун. Хоккеисты и администрация клуба приглашают всех болельщиков, жителей и гостей города Мурманска поддержать команду.

В настоящий момент ХК «Мурман» имеет в наличии 16 очков и располагается на 12 месте турнирной таблицы высшего дивизиона отечественного хоккея с мячом сезона 2019/2020. Нашим хоккеистам нужна победа, однако их ждёт сильный соперник из топ-5.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из городского, регионального бюджетов, а также силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.