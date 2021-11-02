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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.21 14:30

Заключившие соцконтракт северяне смогут получить 250 тысяч рублей

В Мурманской области гражданам, заключившим социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе являющимся самозанятыми, предоставлена возможность получения единовременной выплаты до 250 тысяч рублей.

Постановлением правительства Мурманской области, которое подписал губернатор Андрей Чибис, в порядок назначения адресной государственной социальной помощи на основании соцконтракта внесены изменения в части размера предоставляемого социального пособия гражданам, заключившим социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности: введена единовременная денежная выплата в размере планируемых затрат на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в соответствии с бизнес-планом, но не более 250 тысяч рублей.

Получить адресную государственную социальную помощь на основании социального контракта могут малоимущие граждане (семьи), которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, денежные средства, выделенные в рамках социального контракта, заключенного на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, можно направить на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учёт в налоговом органе, аренду или приобретение помещения (включая коммунальные платежи), необходимого для ведения предпринимательской деятельности, приобретение основных средств или материально-производственных запасов, создание и оснащение дополнительных рабочих мест.

Обращаться по вопросу заключения социального контракта необходимо к специалистам центра социальной поддержки населения по месту жительства.

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