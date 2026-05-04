Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» дополнили статьёй № 71, которая разрешает производство консервов из печени трески на судах рыбопромыслового флота при осуществлении прибрежного рыболовства в границах Северного рыбохозяйственного бассейна.

Напомним, на судах прибрежного лова было запрещено производить консервы и иную переработанную продукцию, так как срок её годности в охлажденном виде значительно меньше продолжительности промыслового рейса, включая переход с промысла в российский порт, а также в два раза меньше срока годности охлажденной рыбы. В связи с этим рыбаки должны утилизировать её.

Законопроект, разрешающий консервировать печень трески на прибрежных судах, в октябре 2025 года в Госдуму направили семь сенаторов Совета Федерации. Сенатор от Мурманской области Елена Дягилева отмечала, что такой эксперимент позволит удвоить объём производимой продукции.

Согласно законопроекту, юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие промысел в этих районах, смогут производить печень трески на судах, оборудованных для этого соответствующим образом, до 1 января 2030 года.



Авторы документа считают, что на период снижения запасов трески и до достижения их стабилизации предлагаемые законопроектом меры позволят нарастить объём поставляемой на российский рынок печени трески.



Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

