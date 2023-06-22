Закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит модернизировать изношенные сети в муниципалитетах Мурманской области

Принятие законопроекта «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области» позволит централизовать эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области, находящихся в собственности муниципалитетов и имеющих низкую эффективность и надежность.

Полномочия одних муниципальных образований будут переданы на региональный уровень, начиная с 1 января 2024 года, других – с 1 января 2025 года.

«Такой подход обусловлен степенью готовности муниципалитетов и существующих на их территории предприятий к передаче имущества, а также с учетом непосредственной близости к производственным площадкам «Мурманскводоканала»», – пояснил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

Так, на данный момент в распоряжении «Мурманскводоканала» находится 9 объектов водоснабжения, осуществляющих эксплуатацию сетей в Мурманске (включая районы Дровяное и Абрам-Мыс), Коле, Молочном, Мурмашах (в т.ч. район Мурмаши-3), Верхнетуломском, Кильдинстрое, Зверосовхозе, Шонгуе, Минькино, Оленегорске, Ловозере, Апатитах, Кировске, Умбе, Титане, Коашве и Ковдоре. В 2024 году полностью перейдут в распоряжение региональных властей остальные населённые пункты Кольского района, Кандалакшский район, Оленегорск и Ковдор.

На данный момент основными проблемами муниципальных объектов является высокая степень износа сетей, сооружений и оборудования. Принятие законопроекта о перераспределении полномочий позволит начать работы по реконструкции имеющихся в муниципалитетах объектов водопроводно-канализационного хозяйства, повысить качество и надежность водоснабжения и водоотведения.

«Важно отметить, что перераспределение полномочий и объединение имущества водопроводно-канализационного хозяйства позволит перераспределить финансовую нагрузку, сократить административные издержки и в дальнейшем позволит поэтапно выровнять тарифы в небольших населённых пунктах до уровня аналогичных тарифов в соседних населённых пунктах», – пояснил Алексей Германович.

Перед рассмотрением законопроект был направлен для ознакомления в муниципалитеты, где получил одобрение.

Реализация закона Мурманской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области» не повлечёт дополнительных расходов средств областного бюджета, финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований государственной программы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда».

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, за 2022 год силами «Мурманскводоканала» выполнена перекладка водопроводной сети общей протяженностью 13882 м.п. Выполнена промывка канализационной сети общей протяженностью 32401 м.п. – рост объёма промывки канализационной сети составил 18% по отношению к 2021 году. За 2021-2022 годы существенно обновлён парк автотранспорта предприятия. С использованием лизинга была приобретена 61 единица новой техники. Обновление парка техники привело к экономии дизельного топлива на 15% и бензина на 35%, и это при существенном увеличении объёмов выполняемых работ.