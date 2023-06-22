Учреждения культуры Мурманской области подготовили мероприятия ко Дню памяти и скорбиРегоператор сообщает о технической ошибке в требованиях о погашении задолженности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.23 11:00

Закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит модернизировать изношенные сети в муниципалитетах Мурманской области

Принятие законопроекта «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области» позволит централизовать эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области, находящихся в собственности муниципалитетов и имеющих низкую эффективность и надежность.

Полномочия одних муниципальных образований будут переданы на региональный уровень, начиная с 1 января 2024 года, других – с 1 января 2025 года.

«Такой подход обусловлен степенью готовности муниципалитетов и существующих на их территории предприятий к передаче имущества, а также с учетом непосредственной близости к производственным площадкам «Мурманскводоканала»», – пояснил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

Так, на данный момент в распоряжении «Мурманскводоканала» находится 9 объектов водоснабжения, осуществляющих эксплуатацию сетей в Мурманске (включая районы Дровяное и Абрам-Мыс), Коле, Молочном, Мурмашах (в т.ч. район Мурмаши-3), Верхнетуломском, Кильдинстрое, Зверосовхозе, Шонгуе, Минькино, Оленегорске, Ловозере, Апатитах, Кировске, Умбе, Титане, Коашве и Ковдоре. В 2024 году полностью перейдут в распоряжение региональных властей остальные населённые пункты Кольского района, Кандалакшский район, Оленегорск и Ковдор.

На данный момент основными проблемами муниципальных объектов является высокая степень износа сетей, сооружений и оборудования. Принятие законопроекта о перераспределении полномочий позволит начать работы по реконструкции имеющихся в муниципалитетах объектов водопроводно-канализационного хозяйства, повысить качество и надежность водоснабжения и водоотведения.

«Важно отметить, что перераспределение полномочий и объединение имущества водопроводно-канализационного хозяйства позволит перераспределить финансовую нагрузку, сократить административные издержки и в дальнейшем позволит поэтапно выровнять тарифы в небольших населённых пунктах до уровня аналогичных тарифов в соседних населённых пунктах», – пояснил Алексей Германович.

Перед рассмотрением законопроект был направлен для ознакомления в муниципалитеты, где получил одобрение.

Реализация закона Мурманской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области» не повлечёт дополнительных расходов средств областного бюджета, финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований государственной программы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда».

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, за 2022 год силами «Мурманскводоканала» выполнена перекладка водопроводной сети общей протяженностью 13882 м.п. Выполнена промывка канализационной сети общей протяженностью 32401 м.п. – рост объёма промывки канализационной сети составил 18% по отношению к 2021 году. За 2021-2022 годы существенно обновлён парк автотранспорта предприятия. С использованием лизинга была приобретена 61 единица новой техники. Обновление парка техники привело к экономии дизельного топлива на 15% и бензина на 35%, и это при существенном увеличении объёмов выполняемых работ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наём самозанятых — долгоиграющий тренд для России. Кого ищет бизнес и почему
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире16:45«Невероятная наука». Документальный фильм (12+)17:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)18:00«Библиотечный Фронт 1941-1945». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Педагогам, переезжающим работать в Мурманскую область, компенсируют аренду жилья в размере 25 тысяч рублей: законопроект поддержан областной Думой-PRO Валюту (16+)Рубль меняется незначительно на фоне противоречивых внешних сигналов-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Регоператор сообщает о технической ошибке в требованиях о погашении задолженности-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Внесение изменений в региональный закон об обязательном экземпляре документов позволит снизить нагрузку на частных издателей книг и производителей документов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика