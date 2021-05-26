Закон «О почётных званиях Мурманской области» рекомендован к принятию

В Мурманской областной Думем состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных. Депутаты обсудили поправки к проекту регионального закона «О почётных званиях Мурманской области» и рекомендовали принять его во втором чтении и окончательной редакции.

— Законопроект, который был ранее принят в первом чтении, активно поддержали и муниципальные образования области, – сказал Михаил Ильиных. – Думаю, этот закон станет хорошим подспорьем в деле военно-патриотического воспитания молодого поколения, объединении жителей вокруг знаковых событий на Кольской земле.

С инициативой увековечивания памяти защитников Отечества, проявивших мужество, стойкость и героизм в годы Великой Отечественной войны и мирное время выступило содружество ветеранов-подводников Гаджиево. Законопроект, внесенный депутатами, предлагает установить правовые основы присвоения городам и иным населенным пунктам следующие почетные звания: «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», «Город морской доблести», «Населенный пункт морской доблести», «Населенный пункт лётной доблести».