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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.24 11:15

Закон о праздничных днях и памятных датах Мурманской области имеет большое значение для сохранения исторической памяти – Владимир Мищенко

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Парламентарии поддержали проект закона, который приводит региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

Речь идёт об исключении участия иностранных (международных) наблюдателей на региональных и местных референдумах. Также в законопроекте уточняется порядок погашения неиспользованных избирательных бюллетеней на таких референдумах.

– С учётом принятого федерального закона мы вносим изменения в часть региональных законов, в том числе касающихся депутатского корпуса, о недопустимости нахождения среди региональных парламентариев, муниципальных должностных лиц, членов избирательной комиссии лиц со статусом иностранных агентов, – прокомментировал Владимир Мищенко. – Ранее мы проводили такую работу, изменения касалась выборного законодательства.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии также поддержали инициативу внести изменения в региональный закон «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области». Предложено дополнительно включить в перечень несколько дат. В частности, День присвоения посёлку Видяево почётного звания Мурманской области «Населённый пункт морской доблести», День присвоения населённому пункту Высокий почётного звания Мурманской области «Населенный пункт лётной доблести».

– Закон о праздничных днях и памятных датах Мурманской области имеет большое значение для сохранения исторической памяти, – подчеркнул Владимир Мищенко. – Мы предлагаем включить в закон дату ввода в эксплуатацию первой в мире гидроэлектростанции за Полярным кругом Нива ГЭС-2. Она была запущена 90 лет назад в связи с началом разработки на Кольском полуострове месторождений апатитовых руд, не прекращала своей работы даже в годы Великой Отечественной войны, и по сей день обеспечивает работу крупных промышленных предприятий области. Еще одна дата – День награждения Кандалакши орденом Великой Отечественной войны I степени. Считаю, что город достоин, чтобы жители региона знали и помнили о подвиге кандалакшан в годы Великой Отечественной войны.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30739/

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