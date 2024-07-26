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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.24 18:00

Закон о социальных банковских вкладах женщины поддерживают чаще мужчин

Закон о социальных банковских вкладах одобряют 6 из 10 женщин и каждый второй мужчина. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому для граждан с низкими доходами будут созданы специальные банковские продукты — социальный банковский счёт и социальный банковский вклад. По результатам опроса, проведённого «SuperJob», 54% россиян поддерживают инициативу. 11% респондентов выступают против, а каждый третий затруднился с оценкой (35%): по их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад в банке у него не может быть.

Женщины чаще выражают одобрение этой инициативы (58% против 50% среди мужчин). Россияне в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают решение президента активнее тех, кто моложе, и тех, кто старше (61%).

Время проведения опроса: 22—23 июля 2024 года.

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