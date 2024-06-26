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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.24 15:30

Закон о введении дополнительных ограничений для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в жилых домах, вступит в силу с 1 марта 2025 года

На заседании областной Думы депутаты приняли в первом и окончательном чтении предложение регионального Министерства Арктики и экономики по внесению изменений в закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области».  

«Принятие данных требований направлено на ограничение круглосуточной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в жилых домах, и устранение причин, способствующих ухудшению условий проживания граждан», – рассказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Согласно закону, в Мурманской области розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также в пристроенных (встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях и на прилегающих к ним территориях будет запрещена с 23 часов до 10 часов, за исключением ресторанов с площадью не менее 100 квадратных метров.    

Помимо этого, границы прилегающих территорий от многоквартирных домов, на которых будет запрещена реализация алкогольной продукции, определят органы местного самоуправления. 

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.   

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области,  с 1 апреля вступил в силу подписанный Президентом России федеральный закон, которым органы региональной власти наделяются правом устанавливать ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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