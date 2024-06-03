Закон обязывает работодателей квотировать рабочие места для людей с инвалидностью

С 1 сентября 2024 года будет действовать новый порядок выполнения таких квот. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.

По новым правилам квоты будут рассчитывать не ежегодно, а ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Как пишет pnp.ru, документ утверждает случаи, при которых квоту сочтут выполненной. Например, если инвалид заключил трудовой договор непосредственно с работодателем. Можно заключить трудовой договор не напрямую с работодателем, а с другой организацией или ИП. Они заключают соглашение о трудоустройстве человека с компанией, которая должна выполнить квоту. Документ утверждает правила заключения такого соглашения.

Новые правила содержат и перечень случаев, когда компании освобождают от выполнения квоты, например, если работодатель является общественным объединением инвалидов или образованной ими организацией.