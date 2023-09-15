Закон помогает разыскивать должников и снижать сумму «хронического» недофинансирования

Вступившие в силу весной этого года новые требования к оформлению заявления о выдаче судебного приказа позволили Мурманскому филиалу АО «Ситиматик» существенно увеличить темпы работ по взысканию долгов за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с нерадивых плательщиков. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, отмечая, что теперь такие заявления должны содержать только сведения о лицевом счёте, адресе жилого помещения, сумме задолженности и периоде её образования.

Мировой судья на основании этого документа самостоятельно определяет круг лиц, на которых в соответствии с законом может быть возложена обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, запрашивает сведения о собственниках, нанимателях, зарегистрированных гражданах по жилым помещениям в Едином государственном реестре недвижимости, ГОБУ «МФЦ МО», а также сведения о месте жительства, паспортных данных, СНИЛС или ИНН должников в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, налоговых органах, органах внутренних дел.

После вынесения решения о взыскании долга мировой судья направляет судебный приказ по месту жительства должника для ознакомления и исполнения. Если в течение 10 дней с момента вынесения судебного приказа от должника не поступят возражения, то документы направляются непосредственно в соответствующий отдел судебных приставов. Долг взыскивается принудительно.

Всего с начала действия закона, в соответствии с новым порядком, в суд направлено 16 тысяч заявлений на сумму 80 млн рублей. Причём в подавляющем большинстве случаев сумма долга не превышала пяти тысяч рублей. В настоящее время «в должниках» за услугу по обращению с ТКО числится порядка 100 тысяч лицевых счетов. Это влечёт за собой «хроническое» недофинансирование системы, которое не позволяет оперативно решать возникающие проблемы и работать над совершенствованием услуг.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».