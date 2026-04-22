Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 21 апреля приняли во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне и в районах действия международных договоров в границах Северного рыбохозяйственного бассейна до 1 января 2030 года.

Сейчас рыболовы, которые заготавливали треску в прибрежной зоне, должны были доставлять её на берег, и только там дозволялась её переработка, в том числе консервирование её печени. Поскольку печень трески — продукт скоропортящийся, рыбаки были вынуждены утилизировать её и до заводов на берегу она доходила не вся.

Подготовка инициативы вызвана существенным сокращением запасов трески в последние годы и отсутствием возможности использования её печени в полном объёме, поскольку срок годности субпродукта в охлажденном виде значительно меньше продолжительности промыслового рейса.

Как сообщает «Парламентская газета», принятый документ устанавливает переходные положения в отношении производства консервов из печени трески на судах, ведущих прибрежное рыболовство в морских водах и в районах действия международных договоров в границах Северного рыбохозяйственного бассейна.

Согласно законопроекту, юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие промысел в этих районах, смогут производить печень трески на судах, оборудованных для этого соответствующим образом, до 1 января 2030 года.

Авторы документа считают, что на период снижения запасов трески и до достижения их стабилизации предлагаемые законопроектом меры позволят нарастить объём поставляемой на российский рынок печени трески.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.