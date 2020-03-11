Закон с поправками в Конституцию РФ одобрен Советом Федерации

Совет Федерации на пленарном заседании сегодня одобрил принятый Госдумой закон с поправками в Конституцию РФ. За закон проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались.

Среди ключевых поправок - исключение слова «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также норма, которая даёт возможность действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

«Установленное частями 3 и 31 статьи 81 Конституции Российской Федерации в редакции настоящего Закона о поправке к Конституции Российской Федерации регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах Президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу», говорится в законе.

Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.

Согласно закону, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства.

Это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом. Сейчас это касается россиян, живущих в Крыму.

Запрет на иностранное гражданство распространяется и на губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьер-министра и всех членов правительства, а также судей.

Президенту, как и другим высшим должностным лицам в РФ, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Президент в Конституции получает право осуществлять общее руководство правительством РФ; он также вправе председательствовать на заседаниях кабинета министров.