Закон уточняет механизм и порядок удаления затонувших судов

Государственная Дума Российской Федерации на пленарном заседании 22 декабря 2021 года приняла законопроект №1219892-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об удалении затонувшего имущества), уточняющий механизм и порядок удаления затонувших судов. Об этом сообщается в материалах высшего законодательного органа госвласти.

«Законопроектом вводятся механизмы обеспечения подъёма затонувших судов их собственниками, а при неосуществлении собственниками такого подъёма - администрациями морских портов или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к побережью которых ближе всего расположено затонувшее имущество, в случаях, когда такое затонувшее имущество создаёт угрозу мореплавания (в том числе работы навигационного оборудования) или причинения ущерба морской среде загрязнением, препятствует осуществлению рыболовства и аквакультуры (рыбоводства), строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации гидротехнических сооружений, снижает туристическую ценность морского побережья», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также вносит изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ, касающиеся запрета на затопление судов, порядка определения финансового обеспечения удаления судов. Установление запрета также предлагается прописать в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Найробийскую конвенцию об удалении затонувших судов. Соответствующий документ № 395-ФЗ от 6 декабря 2021 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.