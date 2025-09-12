В Мурманске открываются грибные «Ряды»Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.25 11:30

Закончены работы по замене теплотрассы на Ленинградской улице в Мурманске

Ключевым проектом по благоустройству в текущем году является переустройство улицы Ленинградской в Мурманске в пешеходно-прогулочное общественное пространство. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и плана «НаСевере – жить!».

«Подрядной организацией полностью завершены земляные работы, планировка территории, выборка грунта, также произведено уплотнение и устройство закладных опор. Учитывая масштабность проекта, в рамках выполнения работ по переустройству Ленинградской улицы реализованы работы по обновлению достаточно изношенных подземных сетей ТЭЦ. К теплосетям подключено более 200 объектов, включая жилые, административные и социальные. Сейчас уже выполнены работы по выносу сетей, замене труб ТЭЦ, проведены испытания и запущена теплотрасса. Подрядная организация переходит к заделке швов стыков труб и закрытию их бетонными плитами. Важной задачей данного процесса является сохранение надёжности подачи коммунальных услуг, что особенно важно в преддверии отопительного сезона», – рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Новая улица Ленинградская – это современное пространство для прогулок и отдыха, которое образует пешеходную связь между главной площадью города и новым Центром научно-технологического творчества. Его откроют в здании бывшего кинотеатра «Родина» после завершения реконструкции. Проектные решения преображения исторического центра соответствуют современным тенденциям архитектурного проектирования и организации уличных общественных пространств. Концепцией предусмотрены качели и зоны отдыха под навесом, а также современные инсталляции, имеющие возможность сменяться в зависимости от потребности и сезона.

Отметим, что министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области ведутся активные работы по благоустройству, которые обеспечат комфорт северян и качественное обновление общественных пространств. В столице русской Арктики – городе Мурманске преображение центральной площади реализуется по мастер-плану Мурманской агломерации. Напомним, что мастер-планы агломераций Заполярья были поддержаны Президентом России на Международном арктическом форуме в марте 2025 года.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в настоящее время правительством Мурманской области на основании разработанных мастер-планов Мурманской, Кировско-Апатитской и Мончегорской агломераций разработаны и направлены на согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проекты долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития указанных агломераций до 2035 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553235/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии сентября - «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»