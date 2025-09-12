Закончены работы по замене теплотрассы на Ленинградской улице в Мурманске

Ключевым проектом по благоустройству в текущем году является переустройство улицы Ленинградской в Мурманске в пешеходно-прогулочное общественное пространство. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и плана «НаСевере – жить!».

«Подрядной организацией полностью завершены земляные работы, планировка территории, выборка грунта, также произведено уплотнение и устройство закладных опор. Учитывая масштабность проекта, в рамках выполнения работ по переустройству Ленинградской улицы реализованы работы по обновлению достаточно изношенных подземных сетей ТЭЦ. К теплосетям подключено более 200 объектов, включая жилые, административные и социальные. Сейчас уже выполнены работы по выносу сетей, замене труб ТЭЦ, проведены испытания и запущена теплотрасса. Подрядная организация переходит к заделке швов стыков труб и закрытию их бетонными плитами. Важной задачей данного процесса является сохранение надёжности подачи коммунальных услуг, что особенно важно в преддверии отопительного сезона», – рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Новая улица Ленинградская – это современное пространство для прогулок и отдыха, которое образует пешеходную связь между главной площадью города и новым Центром научно-технологического творчества. Его откроют в здании бывшего кинотеатра «Родина» после завершения реконструкции. Проектные решения преображения исторического центра соответствуют современным тенденциям архитектурного проектирования и организации уличных общественных пространств. Концепцией предусмотрены качели и зоны отдыха под навесом, а также современные инсталляции, имеющие возможность сменяться в зависимости от потребности и сезона.

Отметим, что министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области ведутся активные работы по благоустройству, которые обеспечат комфорт северян и качественное обновление общественных пространств. В столице русской Арктики – городе Мурманске преображение центральной площади реализуется по мастер-плану Мурманской агломерации. Напомним, что мастер-планы агломераций Заполярья были поддержаны Президентом России на Международном арктическом форуме в марте 2025 года.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в настоящее время правительством Мурманской области на основании разработанных мастер-планов Мурманской, Кировско-Апатитской и Мончегорской агломераций разработаны и направлены на согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проекты долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития указанных агломераций до 2035 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553235/#&gid=1&pid=3