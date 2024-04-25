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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.24 18:00

Законны ли проверки на полиграфе при трудоустройстве – комментарий юриста «SuperJob»

В России 6% работодателей практикуют проверки на полиграфе соискателей при приёме на работу. Чаще всего таким вступительным испытаниям подвергают кандидатов на позиции, связанные с финансами и материальной ответственностью. Как показывает практика, в некоторых компаниях результаты проверки влияют и на решение о принятии на работу. Однако нужно учитывать, что по этому поводу говорит закон, отмечает руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин.

Что такое полиграф?

Полиграф (или, как его ещё называют, «детектор лжи») представляет собой техническое устройство, позволяющее отслеживать динамику психофизиологических реакций человека в ответ на заданные вопросы. Иными словами, полиграф с помощью датчиков выявляет определенные реакции на заданные вопросы (учащение пульса и сердцебиения, изменение дыхания, потоотделение и прочее), на основании которых можно установить: говорит человек правду или нет.

Законно ли использовать полиграф при приёме на работу?

Особых правил на этот счёт в законе нет, поэтому будем руководствоваться общими требованиями законодательства и сложившейся судебной практикой:

1) Работодатель может использовать полиграф с целью получения ответов на вопросы, касающиеся лояльности соискателя к работодателю, а также деловых и профессиональных качеств соискателя, поскольку это не запрещено законом.

2) Проверка на полиграфе возможна исключительно с согласия работника (согласно Конституции РФ и законодательства о персональных данных). Если соискатель будет против, работодатель не может обязать пройти такую проверку.

Что нельзя проверять на полиграфе?

Даже если соискатель согласен пройти такую проверку, работодатель имеет право применить полиграф только для оценки профессиональных качеств потенциального работника. Так, например, работодатель не может задавать вопросы, касающиеся расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также другие вопросы, не связанные с деловыми качествами работника (ст. 64 Трудового кодекса РФ).

Каковы последствия отказа от прохождения проверки на полиграфе?

Отказ от прохождения проверки на полиграфе, с точки зрения закона, не несёт в себе никаких последствий для соискателя. Как отмечалось выше, у потенциального работника есть как право согласиться на такую проверку, так и право отказаться от неё. В случае отказа от прохождении проверки работодателю необходимо будет принять решение о заключении трудового договора, ориентируясь только на те сведения, которые у него есть.

В случае отказа в приёме на работу работодатель должен быть готовым обосновать такой отказ (в том числе в письменном виде). При этом отказ в заключении трудового договора должен быть обусловлен исключительно деловыми качества соискателя (например, кандидат не подходит, так как у него недостаточно опыта, нет необходимых знаний, нет нужного образования и прочее).

Отказ в трудоустройстве по причине того, что соискатель не согласился пройти проверку на полиграфе, будет полностью незаконен. В данном случае соискатель имеет право обратиться в суд и оспорить решение работодателя.

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