Заседание постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам прошло в Санкт-Петербурге. В нём принял участие депутат Мурманской областной Думы Михаил Павлов.

Парламентарии поддержали инициативу Новгородской областной Думы по предоставлению преференций и налоговых льгот районным потребительским обществам и предпринимателям.

Отмечалось, что изменения налогового законодательства затронули районные потребительские общества, а также предпринимателей, обеспечивающих продуктами питания и товарами первой необходимости население отдалённых и малочисленных населённых пунктов, применяющих упрощенную систему налогообложения. В обращении Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к председателю правительства РФ М.В. Мишустину законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах.

Также поддержана инициатива парламентариев Республики Карелия по совершенствованию законодательства в сфере регулирования розничной продажи алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания. По мнению законодателей, эффективную реализацию предоставленных субъектам РФ прав затрудняет отсутствие законодательно закрепленных требований, которым должны соответствовать организации общественного питания, их классификации. Это препятствует формированию единой позиции по данному вопросу в правоприменительной практике при квалификации административных правонарушений.

Фото (Законодательное собрание Ленинградской области): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33250/