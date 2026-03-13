Законодатели Северо-Запада России предлагают расширить виды бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей

В четверг, 12 марта, в Сыктывкаре на площадке Государственного Совета Республики Коми состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам под председательством Всеволода Беликова. В мероприятии приняли участие депутаты региональных парламентов Северо-Запада России. Мурманскую областную Думу представлял первый вице-спикер Владимир Мищенко.

В центре внимания – законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство, которое касается вопросов регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, налогообложения, образования, охраны атмосферного воздуха, бесплатной юридической помощи, общих принципов организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, государственной гражданской и муниципальной службы.

Участники заседания поддержали инициативу Мурманской областной Думы об обращении к председателю Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину по вопросу внесения в федеральное законодательство положений, содержащих определения основных терминов и понятий, применяемых в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». По мнению парламентариев, основанному на неоднократно сформулированной позиции Конституционного Суда Российской Федерации, во избежание правовой неопределенности и её возможных последствий необходимо дополнить закон определениями применяемых в законе понятий, закрепив их в отдельной статье.

Кроме того, обсуждалась инициатива о внесении изменений в федеральное законодательство о государственной гражданской службе и о муниципальной службе. С докладом по этому вопросу выступил Владимир Мищенко. Он подчеркнул, что предложенный законопроект направлен на совершенствование законодательства в вопросах присвоения классных чинов гражданским и муниципальным служащим и призван сохранить принцип единства правовых и организационных основ государственной службы.

– В отдельных случаях возникает неопределенность, сохраняет ли служащий классный чин, например, при переходе с должности гражданской службы субъекта Российской Федерации на должность федеральной гражданской службы или наоборот. Этот вопрос принципиально важен. Мы предлагаем законодательно установить, что порядок сохранения классных чинов гражданской службы при переходе госслужащих субъекта на должности служащих федеральных органов власти, и обратно устанавливается Указом Президента Российской Федерации. Кроме того, считаем, что муниципальным служащим в обязательном порядке должны присваиваться классные чины. А порядок их присвоения, сохранения ими классного чина при переходе на иные должности, при увольнении с муниципальной службы – устанавливаться законом субъекта Российской Федерации, - пояснил Владимир Мищенко.

Отдельной темой стал вопрос о внесении изменений в федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Речь шла о совершенствования механизма восстановления нарушенных прав участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. Предлагается бесплатно представлять в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы участников специальной военной операции, если они являются истцами (или заявителями) при рассмотрении дел об обеспечении денежным довольствием военнослужащих, о предоставлении льгот, социальных гарантий и компенсаций. Кроме того, право на бесплатное представительство в судах предлагается предоставить членам семей участников специальной военной операции по вопросам признания участников СВО безвестно отсутствующими или об объявлении их умершими.

Вопросы повестки, получившие поддержку постоянного комитета, будут вынесены на обсуждение 69-й Конференции ПАСЗР, которая пройдёт в июне 2026 года.

Напомним, Парламентская Ассоциация Северо-Запада России была образована 17 ноября 1994 года. Ее членами являются законодательные (представительные) органы государственной власти 11 субъектов Северо-западного округа России. В числе основных целей консультативно-совещательного органа – выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных реформ, содействие в продвижении законодательных инициатив, а также укрепление диалога между парламентами и парламентариями Российской Федерации.

В 2026 году Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России возглавляет председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Чурсанов, который был избран в октябре прошлого года.

Фото (пресс-центр Государственного Совета Республики Коми): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33981/