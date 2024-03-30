Законодатели Северо-Запада России решили обратиться в Государственную Думу с просьбой усилить ответственность за пропаганду наркотиков

28 марта в Петрозаводске на базе Законодательного собрания Республики Карелия состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам под председательством Всеволода Беликова.

В мероприятии приняли участие делегаты 11 региональных парламентов Северо-Запада России. Мурманскую областную Думу представляли первый вице-спикер Владимир Мищенко и депутат Константин Биджоев (в режиме ВКС).

Перед началом работы парламентарии почтили минутой молчания память погибших в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Участников заседания приветствовал спикер карельского парламента, председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Элиссан Шандалович.

В центре внимания – законодательные инициативы парламентов Северо-Запада России о внесении изменений в федеральное законодательство, которое касается информационных технологий и защиты информации, размещения социальной рекламы, развития малого и среднего предпринимательства, практики применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Участники заседания поддержали проект обращения к председателю Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину по вопросу усиления мер ответственности за нанесение граффити, содержащих пропаганду наркотических веществ и информацию о возможности работы в сфере их распространения.

– Сегодня заседание было содержательным, каждый из вопросов повестки затрагивает интересы всех одиннадцати регионов, – прокомментировал итоги заседания Владимир Мищенко. – Мы обсудили законодательные инициативы, которые касались поддержки малого и среднего бизнеса. Эта тема волнует всех нас, потому что малый бизнес - это одна из опор, на которых стоит экономика. Были споры, есть моменты, нуждающиеся в доработке, но в целом мы поддерживаем эти инициативы. Хочу особо отметить предложение коллег из Карелии об ужесточении ответственности за нанесение граффити, содержащих пропаганду наркотических веществ. Эта тема актуальна для нас, поскольку нам необходимо обеспечить здоровое будущее для молодого поколения, и на законодательном уровне создать препятствие для распространения наркотиков. Одним словом, мы обсудили большой спектр вопросов, который затрагивает различные сферы жизни, но каждый актуален и направлен на то, чтобы улучшить положение жителей Северо-Запада.

Отдельной темой стал обмен опытом по реализации мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также добровольцев и волонтёров.

– Эти вопросы волнуют все регионы, в каждом есть до 70 видов различных мер поддержки. Мы приняли решение более внимательно изучить практику их реализации и соотнести их с мерами федеральной поддержки. Мы вернёмся к обсуждению, потому что необходимо поддержать абсолютно всех ребят, которые сегодня на передовой определяют будущее России, а также членов их семей, – резюмировал парламентарий.

Напомним, Парламентская Ассоциация Северо-Запада России была образована 17 ноября 1994 года. Её членами являются законодательные (представительные) органы государственной власти 11 субъектов северо-западного округа России. В числе основных целей консультативно-совещательного органа – выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных реформ, содействие в продвижении законодательных инициатив, а также укрепление диалога между парламентами и парламентариями Российской Федерации.

В 2024 году Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России возглавляет председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29766/