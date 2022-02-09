Законодательная инициатива регионального комитета по тарифному регулированию была поддержана и принята на федеральном уровне

Законодательная инициатива комитета по тарифному регулированию Мурманской области была поддержана и принята на федеральном уровне: она дает право Минстрою России утверждать порядок введения нормативов потерь горячей, питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке.

Президентом Российской Федерации подписан федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». Данный законопроект был разработан региональным комитетом по тарифному регулированию, после чего внесён для рассмотрения в Мурманскую областную Думу, которая полностью поддержала инициативу комитета и выступила с законодательной инициативой на федеральном уровне.

Принятие закона будет способствовать установлению единообразного подхода при учёте потерь ресурсов в ходе установления тарифов в различных отраслях хозяйства и позволит определять индикаторы достижения показателей организаций, осуществляющих водоснабжение, а также будет способствовать повышению энергоэффективности предприятий водоснабжения.

Кроме того, установление нормативов потерь горячей, питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке станет стимулом для водоснабжающих организаций по проведению работы по доведению фактических потерь до нормативных, что в свою очередь приведёт к снижению расходов на электрическую энергию, химреагенты и прочие затраты, что отразится на конечном тарифе, устанавливаемом для потребителей.

Переход к формированию тарифов по-новому будет постепенным, поэтому изменений в платежах граждан сразу после принятия закона ожидать не стоит. Принятый закон прежде всего отразится на качестве и бесперебойности услуг водоснабжения, сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области.