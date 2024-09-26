Законом установлен срок освоения земельных участков

Президентом Российской Федерации подписан федеральный закон, в котором определён срок для освоения земли в черте населённых пунктов, а также садовых и огородных участков. Разработанный Росреестром документ вступит в силу 1 марта 2025 года. С этого момента у людей появятся дополнительно три года для освоения земельных участков.

Освоение земельного участка – это действия владельца, которые направлены на приведение участка в то состояние, в котором его можно использовать по назначению. Это осушение, прополка, снос старых построек, планировка и прокладывание временных сетей, например, электричества и др. Начать любые из этих работ нужно в течение трёх лет после приобретения прав на участок.

В случае если за этот период земля не будет использоваться, контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка. При этом за первое нарушение собственнику будет лишь выдано предупреждение.

Следует отметить, что закон не устанавливает ни новых оснований для изъятия участка, ни дополнительных штрафов.

Руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко подчеркивает: «Цель законодательных изменений - не наказать собственников или изъять у них земельные участки, а мотивировать заниматься своей землей и использовать её по целевому назначению. Закон направлен также на решение проблемы заброшенных земельных участков в СНТ. Такие участки зарастают сухой травой, создают пожароопасную обстановку, становятся свалками бытовых отходов и являются проблемой для добросовестных владельцев соседних участков. Новый закон поможет решить накопившиеся проблемы».

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, перечень мероприятий по освоению земельных участков и конкретные признаки их неиспользования будут закреплены в соответствующих актах правительства Российской Федерации.

В случае возникновения вопросов граждане могут обратиться к земельным инспекторам отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-70-01.