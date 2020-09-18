Законопроект Андрея Чибиса об установлении региональных налоговых преференций для резидентов АЗРФ рассмотрит областная Дума
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис внес на рассмотрение Мурманской областной Думы законопроект об установлении региональных налоговых преференций для резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Накануне проект был поддержан в трех чтениях на заседании думского комитета по бюджету, финансам и налогам, 22 сентября состоится итоговое рассмотрение законопроекта депутатами.
Закон направлен на создание максимально благоприятного режима для резидентов Арктической зоны Российской Федерации и устанавливает льготные налоговые ставки по налогам на прибыль, имущество, а также налогообложения для компаний осуществляющих деятельность в упрощенном режиме налогообложения.
К примеру, индивидуальные предприниматели или коммерческие компании, получившие статус резидента АЗРФ, будут иметь льготную ставку по налогу на прибыль в размере 5% в первые пять лет после получения первой прибыли (за исключением проектов по добыче полезных ископаемых). В последующие пять лет ставка составит 10%. При этом на пять лет будет обнулен налог на имущество, а в течение следующих пяти лет ставка составит 1,1%.
Для компаний, осуществляющих деятельность по упрощенной системе налогообложения в режиме «доходы» ставка составит 1% первые три года и 3% в последующие три года. Если компания использует режим «доходы минус расходы» ставка составит 5% в первые три года и 10% в последующие три года.
По словам Андрея Чибиса, принятие закона на уровне Мурманской области – это большой шаг к настройке системы преференций для инвесторов и улучшения инвестиционного климата региона, которые в свою очередь открывают новые возможности для бизнеса и будут способствовать ускоренному социально-экономическому развитию региона. Законопроект стал продолжением работы региона по реализации государственной политики России в Арктической зоне после принятия федерального закона о государственной поддержке инвестиционной деятельности в АЗРФ.