Законопроект, который позволит рыбакам-любителям продавать улов, планируется внести в Госдуму в ближайшие недели

Законопроект, который позволит продавать улов рыбакам-любителям, может быть внесён в Думу уже в ближайшие недели. Как рассказал член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов, в настоящее время ведётся активная работа над тем, чтобы максимально быстро получить необходимый для этого отзыв правительства РФ.

«Отзыв прорабатывается в тесном взаимодействии с заинтересованными ведомствами. Я лично рассчитываю, что он будет готов на следующей неделе, тогда откроется возможность для его оперативного внесения в Думу», – рассказал сенатор.

Напомним, инициатива Мурманской области о свободной продаже улова рыбаков-любителей уже была принципиально одобрена правительством РФ и правительственной комиссией по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Наш регион вошёл в число четырёх пилотных, где инициатива будет реализована.

Как пояснил сенатор, рядом ведомств были высказаны замечания по тексту законопроекта, что потребует доработки документа. Тем не менее, внести законопроект в Думу планируется уже в ближайшее время.

«Сейчас самое главное – обеспечить максимально быстрое внесение законопроекта в Думу. Вот то, над чем мы активно работаем с правительством РФ, Госдумой при поддержке губернатора Андрея Чибиса. Принципиально важно принять документ уже в ходе весенней сессии», – подчеркнул Константин Долгов.

После согласования и утверждения проекта федерального закона заполярным рыбакам будет предоставлено право на реализацию водных биоресурсов, выловленных при осуществлении любительского рыболовства. Произойти это должно уже в этом году.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для рыбаков-любителей в Баренцевом море правилами рыболовства установлена суточная норма вылова морских видов рыб суммарно 100 кг (треска, пикша, сайда, зубатка, камбала, сельдь) и по 100 кг мойвы и сайки. Морской любительской рыбалкой с марта по октябрь занимается в среднем около 1 тысячи местных жителей Териберки, Ура-Губы, Лиинахамари, Печенги, Островного, Александровска, Мурманска. Суммарный улов в год при этом не превышает 1 тысячи тонн различных разрешённых к добыче видов водных биоресурсов.