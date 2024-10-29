Законопроект о дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям работников госорганизаций региона будет способствовать социальной справедливости

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. В центре внимания парламентариев законопроект о дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям работников государственных областных организаций Мурманской области.

- Законопроект разработан для установления единообразного подхода при определении государственных гарантий отдельным категориям работников государственных областных организаций Мурманской области из числа сотрудников медицинских и образовательных организаций, социальных учреждений, - отметил Станислав Гонтарь.

Предлагается установить выплаты в фиксированной сумме. Фиксированная сумма поддержки позволяет уменьшить разрыв между работниками в разных учреждениях одной сферы, способствуя социальной справедливости.

По итогам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Мурманской областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31052/