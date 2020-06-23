Законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» прошёл второе чтение в Годуме

Хорошая новость с пленарного заседания Государственной Думы.

Сегодня, 23 июня, во втором чтении был принят законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и два законопроекта спутника «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» в связи с принятием вышеупомянутого закона.

Как сообщает на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» депутат Госдумы Алексей Веллер, «работа над этими очень важными для нашего региона законопроектами активно велась последние полгода».

После принятия законопроектов в первом чтении была создана рабочая группа, в которой депутат от Мурманской области был одним из основных «закопёрщиков» - коллеги доверили Алексею Веллеру пост заместителя руководителя группы. Её членами было отработано более 100 поправок внесённых депутатами Госдумы, членами Совета Федераций, органами государственной власти северных регионов, в том числе и Мурманской области, представителями бизнес сообщества.

«Работа над законом не прекращалась, не смотря на сложности, которые привнёсла в нашу жизнь эпидемия коронавируса, - пишет Алексей Веллер. - Практически по всем позициям удалось достичь разумного компромисса с правительством РФ. Сегодня мы получили закономерный результат. В третьем чтении Госдума будет рассматривать данные законопроекты в начале июля. Не сомневаюсь, что они будут приняты и уже с осени начнут работать. Это очень важно для развития всей Арктической зоны страны, в том числе и Мурманской области! Я уже рассказывал о наиболее интересных преференциях для Северного бизнеса, предусмотренных в этих законах, но, наверное, мы об этом будем говорить ещё не раз».