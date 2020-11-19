Законопроект о комплексном развитии территорий поможет реновации Больничного городка в Мурманске

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о комплексном развитии территорий. Его депутатам представил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Законопроект предполагает, что комплексное развитие можно будет проводить на территориях, где не менее 50% от площади будущего развития заняты участками с аварийным и ветхим жильем или промзоной. При этом в случае реновации промзон в границы территории не могут включать жилые дома. Также Марат Хуснуллин отметил, что при определении участков КРТ будет учтено мнения местных жителей.

«Право определять территории, на которых будут реализованы проекты КРТ, мы дали регионам, поскольку во всех регионах разные ситуации. При этом регионам лучше включать в программу участки большей площади, чтобы достигнуть комплексного развития. Руководство каждого субъекта будет обсуждать этот вопрос с местными жителями, которые смогут высказать свое мнение по поводу включения их дома в проект КРТ. Поэтому в каждом случае будет приниматься наиболее оптимальное решение по использованию территорий, месту переселения жителей и тому, какие территории включать в границы закона с учетом мнения граждан», – добавил Марат Хуснуллин.

Как сообщил вице-премьер, принятие закона, который позволит расселить аварийный жилищный фонд и добиться национальной цели по строительству жилья, поддержали главы всех регионов России.

«Безусловно, законопроект о КРТ очень важен для Мурманской области. Он расширит полномочия субъектов в плане развития территорий. В нашем случае законопроект поспособствует реализации такого масштабного проекта, как реновация Больничного городка в Мурманске. Напомню, что в его рамках планируется построить более 200 тысяч квадратных метров жилья для 4 тысяч семей и кардинально преобразить этот район заполярной столицы», – поддержал законопроект вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, сообщает региональное Министерство информационной политики.