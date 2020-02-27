Законопроект о начислении «полярок» молодым специалистам с первого дня работы принят Мурманской областной Думой Вернуться к списку Вакансии госслужбы Общественная приемная Противодействие коррупции Пресс-релизы Анонсы событий Выступления Для СМИ 80-летие

В Мурманской области процентная надбавка к зарплате за работу в районах Крайнего Севера для молодых сотрудников областных учреждений будет устанавливаться в полном размере с первого дня работы. Соответствующий законопроект, инициированный губернатором Андреем Чибисом, был принят сегодня Мурманской областной Думой подавляющим большинством голосов.

Закон кардинально меняет подход к начислению процентных надбавок к заработной плате молодых работников нашего региона. Теперь при трудоустройстве в областную организацию молодому работнику с первого дня работы процентная надбавка к заработной плате будет начисляться в полном объеме – в размере 80%. Требование прежней редакции закона к 5-летнему проживанию в районах Крайнего Севера отменено, а возраст молодых работников увеличен с 30 до 35 лет.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года. Тем работникам, которые были трудоустроены до вступления в силу новой редакции закона и у которых процентная надбавка была заработана не в полном объеме, с 1 апреля 2020 года процентная надбавка будет установлена в размере 80%.

«Создание для молодых мурманчан дополнительных стимулов оставаться жить и работать в родном регионе, с одной стороны, и привлечение к нам молодых сотрудников из других регионов, с другой стороны, для правительства Мурманской области является ключевой задачей. Молодые кадры для региона, и свои, и вновь прибывшие, – это необходимое условие для проведения задуманных преобразований в области, для реализации нашего стратегического плана «На Севере – жить». Принятие законопроекта губернатора Андрея Чибиса о выплате «полярок» молодым сотрудникам – уже работающим или тем, которые приедут работать в организации, финансируемые из областного бюджета – в полной мере отвечает этой задаче», – прокомментировала первый заместитель губернатора Оксана Демченко и поблагодарила региональных законодателей за поддержку и оперативное принятие законопроекта, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.