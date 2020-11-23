Законопроект о прибрежном лове будет рассмотрен на профильной комиссии правительства РФ

Изменения в федеральный закон «О рыболовстве», дающие право рыбакам-прибрежникам обрабатывать улов в море, в конце ноября будут рассмотрены на правительственной комиссии под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Соответствующий законопроект на прошлой неделе был проработан с коллегами из федеральных органов исполнительной власти, с пограничниками, и внесён на рассмотрение в Государственную Думу. Принципиально важно сейчас обеспечить максимально быстрое принятие изменений, чтобы снять правовые риски прибрежного лова для наших рыбаков», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис поблагодарил сенаторов от Мурманской области Константина Долгова и Татьяну Кусайко за активную работу над законопроектом.

Текущая редакция закона «О рыболовстве» не предусматривает возможности какой-либо обработки улова на судах прибрежного промысла. Сотрудники контролирующих органов, буквально трактуя нормы законодательства, указывают в актах проверок судов на наличие нарушения норм законодательства в виде производства на борту рыбной продукции (охлаждённой, потрошёной, без головы). Однако без потрошения и обескровливания рыба быстро портится, а прибрежные рейсы в Заполярье могут длиться по несколько суток.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект новой редакции закона «О рыболовстве» чётко прописывает право рыбаков-прибрежников на первичную обработку улова и доставку на берег потрошёной, обескровленной и обезглавленной охлаждённой рыбы, а также рыбных голов.