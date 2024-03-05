Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ поддержали 2 из 3 россиян

Законопроект, предусматривающий увеличение налоговых ставок по мере роста дохода налогоплательщика, подготовлен к внесению в Госдуму 27 февраля. В послании к Федеральному Собранию 29 февраля Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему, в том числе перейти на дифференцированную шкалу НДФЛ.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, поддерживают ли россияне эту инициативу. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

64% россиян высказались за введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц: «Это справедливо». 17% подобную инициативу не поддерживают: «Возродится «серая» зарплата — и всё. Будут получать номинально не более 400000 в месяц».

Затруднился с оценкой каждый пятый: «Для доходов до 5 млн отменить все налоги».

Повышение налоговых ставок для физических лиц с более высокими доходами чаще одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (72%).

Ранее 6 из 10 россиян поддержали идею отмены НДФЛ для работающих родителей многодетных семей.

Время проведения опроса: 27 февраля — 1 марта 2024 года.