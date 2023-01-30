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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.23 18:00

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 россиян

Центробанк сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому россияне смогут на портале госуслуг выставить запрет или ограничение на выдачу себе кредитов. Данные автоматически попадут в бюро кредитных историй — это поможет предотвратить случаи мошенничества.

Главная цель инициативы - дать возможность гражданам обезопасить себя от кибермошенников.

«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошёл межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу», - пояснили «Известиям» в Центробанке. В ЦБ добавили, что такой запрет будет действовать не только для банков, клиентом которого является гражданин, но и для всех профессиональных кредиторов. Игроки рынка «концептуально согласны», заверили в Ассоциации банков России.

По словам вице-президента Ассоциации Алексея Волуйкова, гражданин сможет оформить самозапрет или ограничение на получение кредита через сайт «Госуслуги». Оттуда информация автоматически попадёт в Бюро кредитных историй, которым пользуются финансовые организации.

Эксперты считают закон актуальным, но отмечают, что его эффективность напрямую зависит от технического исполнения. Они не исключают, что если поправки будут приняты, то, гипотетически, «личный кабинет» гражданина на портале «Госуслуги» может стать целью мошенников.

Сегодня инициативу Центробанка одобряют 7 из 10 россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Предложенные ЦБ РФ меры считают разумными 69% респондентов. 7% — против, они убеждены, что законопроект ограничивает финансовую свободу россиян и что государству лучше сосредоточиться на повышении финансовой грамотности населения: «Банки должны исключить выдачу кредитов мошенникам, а не перекладывать ответственность на граждан». Затруднился однозначно оценить инициативу Центробанка каждый четвертый (24%): «Надо разбираться в деталях»; «Механизм до конца не понятен».

Поддерживающих законопроект больше среди мужчин, чем среди женщин (76% против 59%). Чем старше россияне, тем чаще они одобряют идею введения самозапрета на выдачу кредитов: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 66%, то среди респондентов старше 45 — уже 71%.

С июня прошлого года, когда о законопроекте стало известно, число его сторонников увеличилось на 5 процентных пунктов.

Время проведения опроса: 24—25 января 2023 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

 

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