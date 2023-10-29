Законопроект о сохранении пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающего родителя поддержали 8 из 10 россиян

В Госдуму внесён законопроект о сохранении пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет при условии досрочного выхода на работу родителя, получающего его (сейчас родитель, вышедший на работу на полный рабочий день до достижения ребёнком возраста полутора лет, лишается права на пособие). Инициативу Минтруда одобряет большинство россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

78% россиян поддержали законопроект, предусматривающий выплату пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет после досрочного выхода из декрета на полный день. Только 8% высказались против: «Ребёнком надо заниматься!».

Женщины поддерживают законопроект чаще мужчин (80% против 77% соответственно). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет за инициативу выступают чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (81%). Россияне с детьми поддерживают законопроект чаще бездетных (81 и 75% соответственно).

Время проведения опроса: 20—25 октября 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru