Законопроект о введении специального налогового режима для самозанятых граждан планируется рассмотреть на ближайшем заседании регионального парламента

Проект закона был разработан в соответствии с федеральным законодательством и в рамках реализации правительством Мурманской области первоочередных мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Предлагается ввести с 1 июля 2020 года специальный налог на профессиональный доход, который касается самозанятых северян. Важно, что плательщиками данного налога могут стать как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. При этом должны соблюдаться обязательные условия: получение дохода от самостоятельного ведения бизнеса или использования имущества; отсутствие работодателей и наемных работников, с которыми заключен трудовой договор; вид деятельности, условия её осуществления или доход не попадают в соответствующий перечень исключений. Особо подчёркивается, что переход на новую систему налогообложения – добровольное решение налогоплательщика.

Председатель Думы Сергей Дубовой отметил, что принятие закона о специальном налоговом режиме для самозанятых благоприятно скажется на экономическом климате в регионе:

– О важности поддержки малого и среднего бизнеса и оздоровлении предпринимательской среды в субъектах говорил и глава нашего государства Владимир Путин в своем недавнем обращении. В условиях противодействия новой коронавирусной инфекции для самозанятых граждан законопроект очень своевременный. Более низкие налоговые ставки – 4% от дохода, полученного от реализации товаров или услуг обычным гражданам, и 6% от дохода при реализации товаров или услуг юридическим лицам – будут по силам нашим предпринимателям, у которых упали доходы в последнее время. Невысокий налог также может способствовать легализации отдельных видов малого и среднего бизнеса, выходу из «тени» некоторых предпринимателей.

Данный законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании регионального парламента.