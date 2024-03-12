Законопроект о жилищных вкладах будет способствовать «выращиванию» ипотечных заёмщиков

Правительство поддержало депутатский законопроект о создании нового вида сберегательного инструмента - договора жилищных сбережений. Он открывается на срок более года, средства с него можно направить только на приобретение жилья или финансирование договоров в долевом строительстве (ДДУ).

«Правительство РФ поддерживает законопроект», - говорится в проекте официального отзыва кабинета министров, с которым ознакомился «Интерфакс».

Законопроект (№461846-8) был внесён в Госдуму в октябре 2023 году.

Согласно тексту законопроекта, вкладчиком по договору жилищных сбережений может являться только физическое лицо. Средства на вклад можно вносить и в пользу третьего лица. Проценты по договору жилищных сбережений начисляются ежегодно и увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты, при этом проценты выплачиваются в конце срока действия договора либо при направлении денежных средств на оплату улучшения жилищных условий вкладчика.

Законопроект предусматривает раздельное страхование денежных средств по вкладу, размещенному на основании договора жилищных сбережений, и по иным вкладам клиента в том же банке. В итоге вне зависимости от размера остатка средств на иных счетах средства участника жилищно-сберегательной программы будут застрахованы.

Возмещение по жилищному вкладу выплачивается в размере 100%, но не более 10 млн рублей.

Законопроект не предусматривает прямой поддержки вкладчиков за счёт средств федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ, то есть софинансирование вклада. Законопроект также не предусматривает установления повышенных ставок по данного вида вкладам с компенсацией из бюджета.

Документ обязует банки, где открыт данный вклад, заключить договор ипотеки с вкладчиком в случае обращения. «В период действия договора жилищных сбережений при обращении вкладчика кредитная организация обязана заключить с ним договор кредита (ипотечного кредита) на цели, указанные в части первой настоящей статьи (покупка жилья или ДДУ), на необходимую для оплаты улучшения жилищных условий вкладчика сумму, превышающую размер сбережений по договору жилищных сбережений», - говорится в тексте законопроекта.

В законопроекте прописаны случаи, когда банк может отказать вкладчику в заключении договора ипотечного кредита. Среди них - наличие у банка информации о просроченной задолженности вкладчика на срок более 30 календарных дней, на сумму выше 30 тысяч рублей; возбуждение в отношении вкладчика исполнительного производства, если сумма задолженности составляет 30 тысяч рублей и более или возбуждение производства по делу о банкротстве вкладчика, которое на дату обращения вкладчика не было прекращено; нахождение вкладчика в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; наличие у кредитной организации информации о превышении значения показателя долговой нагрузки заёмщика.

В отличие от обязанности банка заключить договор ипотеки с вкладчиком в случае обращения, обращение вкладчика в кредитную организацию для заключения ипотечного договора является правом. В законопроекте прямо указывается, что вкладчик имеет право перевести вклад и проценты по нему в иную кредитную организацию для уплаты первоначального взноса или погашения основного долга по ипотечному кредиту.

«Запуск системы жилищных сбережений является механизмом обеспечения «выращивания» ипотечных заёмщиков, в рамках неё гражданин сможет накапливать средства для первоначального взноса по договору кредита, что позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты», - говорится в пояснительной записке. «Искореняются иждивенческие настроения, основанные на ожидании предоставления жилья на безвозмездной основе или беспроцентного кредита без каких-либо усилий либо целенаправленных действий со стороны гражданина», - добавляют авторы законопроекта.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.